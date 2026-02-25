В Туле 1 марта запустят новый трамвайный маршрут

Ежедневно по нему будут курсировать 8 трамваев.

Фото Алексея Пирязева.

С 1 марта в Туле запустят новый трамвайный маршрут № 1 «Щегловская засека — Менделеевский». Трамваи поедут по ул. Советской – ул. Фридриха Энгельса до п. Менделеевский.

С 5.35 до 23.56 будут курсировать 8 единиц трамваев.

Напомним, из-за реконструкции Орловского путепровода ограничено движение трамваев на участке от улицы Рязанской до Щекинского шоссе по проспекту Ленина. Схема движения трамваев № 1, 12, 13, 14 изменена:

От Педуниверситета до улицы Станиславского работает челночное движение трамваев. График движения — с 7.00 до 20.00, интервал — каждые 15 минут. Проезд бесплатный.