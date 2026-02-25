  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле 1 марта запустят новый трамвайный маршрут - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле 1 марта запустят новый трамвайный маршрут

Ежедневно по нему будут курсировать 8 трамваев.

В Туле 1 марта запустят новый трамвайный маршрут
Фото Алексея Пирязева.

С 1 марта в Туле запустят новый трамвайный маршрут № 1 «Щегловская засека — Менделеевский». Трамваи поедут по ул. Советской – ул. Фридриха Энгельса до п. Менделеевский.

photo_2026-02-25_16-35-07.jpg

С 5.35 до 23.56 будут курсировать 8 единиц трамваев.

Напомним, из-за реконструкции Орловского путепровода ограничено движение трамваев на участке от улицы Рязанской до Щекинского шоссе по проспекту Ленина.  Схема движения трамваев № 1, 12, 13, 14 изменена: 

photo_2026-02-25_16-34-49.jpg

photo_2026-02-25_16-34-46.jpg

От Педуниверситета до улицы Станиславского работает челночное движение трамваев. График движения — с 7.00 до 20.00, интервал — каждые 15 минут. Проезд бесплатный.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 20:47 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
трамвай новый маршрут
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
Жизнь Тулы и области
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
сегодня, в 09:22, 95 3826 -5
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
Жизнь Тулы и области
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
сегодня, в 08:00, 99 2585 -20
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
Жизнь Тулы и области
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
сегодня, в 15:13, 49 1622 -1
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
сегодня, в 07:00, 92 1401 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Одоеве под тяжестью снега обрушилась крыша пятиэтажки
В Одоеве под тяжестью снега обрушилась крыша пятиэтажки
Гаишники откопали из-под метрового слоя снега колонку, чтобы помочь пожилой тулячке
Гаишники откопали из-под метрового слоя снега колонку, чтобы помочь пожилой тулячке

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.