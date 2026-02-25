  1. Моя Слобода
Гаишники откопали из-под метрового слоя снега колонку, чтобы помочь пожилой тулячке

Пенсионерка искренне поблагодарила полицейских за отзывчивость и неравнодушие.

Гаишники откопали из-под метрового слоя снега колонку, чтобы помочь пожилой тулячке
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Находясь на маршруте патрулирования экипаж отдельного спецбатальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области заметил на ул. Луначарского пожилую женщину.

Пенсионерка с пустыми бутылками в руках безуспешно пыталась добраться до водоразборной колонки, почти полностью скрытой метровым сугробом. 

Полицейские Денис Рогов и Александр Орел решили помочь тулячке – вооружившись лопатами, они расчистили проход к колонке. Убедившись, что бабушка набрала воду и добралась домой, инспекторы вернулись к исполнению служебных обязанностей.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, чтол тулячка выразила искреннюю благодарность сотрудникам ДПС за отзывчивость, неравнодушие и физический труд в сложных погодных условиях.

сегодня, в 20:12 +7
