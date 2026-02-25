В «Созвездии» подвели итоги «МедиаФеста»: названы лучшие юные медийщики региона

В Центре поддержки одаренных детей «Созвездие» (Новомосковск) завершилась профильная смена «МедиаФест». Кульминацией образовательной программы стала защита проектов в рамках конкурса «Ты не один», где школьники Тульской области представили свои работы, посвященные единству и многообразию России.

Оценкой творческих работ занималась экспертная комиссия. В жюри вошли: специалист по работе с молодежью отдела развития молодежных медиа МЦ «Спектр» Никита Горбенко, пресс-секретарь главы администрации Новомосковска Ирина Мамонтова, а также графический дизайнер и фотограф Центра «Созвездие» Анастасия Родина. Эксперты оценивали проекты по трем ключевым критериям: креативность замысла, качество технического исполнения и патриотическое наполнение.

Победители конкурса

1-е место — индивидуальный проект, номинация «Нас объединяет»

Рожкова Валерия (Богородицк, МОУ СШ № 4).

2-е место поделили две команды:

Команда «Медиатека», номинация «Голос поколения Z о единстве России» (красота Тульского региона). Участники: Лапта Елена (г. Алексин, ЧОУ «ФОКСФОРД»), Клинов Максим (г. Кимовск, МКОУ СОШ № 5).

Команда «Четвертый экран», номинация « Многоголосие России». Участники: Ушакова Светлана, Кузьмина София (г. Кимовск, МКОУ СОШ № 5).

В номинации «Многоголосие России» победу одержал дуэт «Четвертый экран» — Светлана Ушакова и София Кузьмина (также представляющие пятую школу Кимовска).

3-е место — командный проект, номинация «Нас объединяет»

Команда «За кадром». Участники: Аистова Ариана (г. Новомосковск, МБОУ СОШ № 18), Братинова Варвара (г. Новомосковск, МБОУ СОШ № 6), Гуськова Дарья, Авдеева Валерия (г. Новомосковск, МБОУ «Лицей „Школа менеджеров“»).

Напомним, ранее с участниками смены встретился депутат Тульской областной Думы и медиаменеджер Илья Степанов. По поручению губернатора Дмитрия Миляева он обсудил с ребятами перспективы развития молодежных медиа в регионе.