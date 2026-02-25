С начала февраля туляки четырежды пытались пронести холодное оружие в здания судов

Фото УФССП по Тульской области.

Судебные приставы задержали граждан с ножами и мультитулом при попытке зайти в Тульский областной суд.

10 февраля в здание суда пришел 42-летний мужчина. Хотя он утверждал, что запрещенных предметов при себе не имеет, судебный пристав обнаружил и изъял у него складной нож.

17 февраля ситуация повторилась: другой гражданин попытался пронести мультитул.

Аналогичные инциденты произошли в Советском районном суде и Привокзальном районном суде. Граждане предприняли безуспешные попытки пронести ножи и мультитулы.

На нарушителей составили административные протоколы.