С начала февраля туляки четырежды пытались пронести холодное оружие в здания судов

Судебные приставы задержали граждан с ножами и мультитулом при попытке зайти в Тульский областной суд.
10 февраля в здание суда пришел 42-летний мужчина. Хотя он утверждал, что запрещенных предметов при себе не имеет, судебный пристав обнаружил и изъял у него складной нож.
17 февраля ситуация повторилась: другой гражданин попытался пронести мультитул.
Аналогичные инциденты произошли в Советском районном суде и Привокзальном районном суде. Граждане предприняли безуспешные попытки пронести ножи и мультитулы.
На нарушителей составили административные протоколы.