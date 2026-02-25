  1. Моя Слобода
В Алексине «Ласточка» снесла быка на рельсах 

Теперь страховая судится с владелицей стада.

Фото Алексея Пирязева.

В Алексинском суде пройдет беседа по делу о возмещении убытков. С иском к владелице стада обратилась компания «СОГАЗ».

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Бык из стада выбежал на железнодорожные пути и был сбит «Ласточкой».

В результате столкновения пострадал вагон поезда — был поврежден фальшборт.

«Повреждение признано страховым случаем. Истец, как страховщик, выплатил страховое возмещение в сумме 64 920,88 рубля, которое просит взыскать с Б. в порядке суброгации», — отметили в пресс-службе судов и УСД региона.

 

Фотограф:
сегодня, в 13:21 0
