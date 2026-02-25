Инвалиды по зрению под Белевом снова оказались в снежном плену

Более пяти дней некоторые жители деревни Новые Дольцы не могут выбраться даже до магазина.

В редакцию Myslo вновь обратился Борис Шашков, житель деревни Новые Дольцы Белевского района. Мужчина вместе с супругой— инвалиды по зрению. После снегопада, который накрыл Тульскую область 19 февраля, пенсионеры уже более пяти дней не могут добиться от местной администрации прочистки дороги. Пожилые супруги из-за этого оказались лишены возможности дойти даже до магазина.

— На днях у жены поднялось давление. Врач шёл к нам пешком по сугробам — машина не проехала. Это хорошо, что всё обошлось. А если бы потребовалась госпитализация? Она бы просто не дошла до машины! — говорит Борис Шашков. — Я звонил в администрацию. Мне предложили самому почистить! Ну, как я это сделаю, если я почти не вижу?!

Напомним, 20 января пенсионер уже обращался с аналогичной проблемой. после публикации на Myslo прокуратура района провела проверку. Ведомство указало местной администрации на необходимость контролировать подрядчика, который чистит дороги после снегопада. После этого 180 метров грунтовой дороги от ул. Новоселов до дома № 28 были расчищены.

Месяц спустя, видимо, опять требуется вмешательство прокурора, чтобы снова освободить всего лишь 180 метров дороги от снега.