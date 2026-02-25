  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Инвалиды по зрению снова в снежном плену: под Белевом пенсионеры отрезаны от мира из-за нечищенной дороги - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Инвалиды по зрению под Белевом снова оказались в снежном плену

Более пяти дней некоторые жители деревни Новые Дольцы не могут выбраться даже до магазина.

Инвалиды по зрению под Белевом снова оказались в снежном плену

В редакцию Myslo вновь обратился Борис Шашков, житель деревни Новые Дольцы Белевского района. Мужчина вместе с супругой— инвалиды по зрению. После снегопада, который накрыл Тульскую область 19 февраля, пенсионеры уже более пяти дней не могут добиться от местной администрации прочистки дороги. Пожилые супруги из-за этого оказались лишены возможности дойти даже до магазина.

— На днях у жены поднялось давление. Врач шёл к нам пешком по сугробам — машина не проехала. Это хорошо, что всё обошлось. А если бы потребовалась госпитализация? Она бы просто не дошла до машины! — говорит Борис Шашков. — Я звонил в администрацию. Мне предложили самому почистить! Ну, как я это сделаю, если я почти не вижу?!

Напомним, 20 января пенсионер уже обращался с аналогичной проблемой. после публикации на Myslo прокуратура района провела проверку. Ведомство указало местной администрации на необходимость контролировать подрядчика, который чистит дороги после снегопада. После этого 180 метров грунтовой дороги от ул. Новоселов до дома № 28 были расчищены.

Месяц спустя, видимо, опять требуется вмешательство прокурора, чтобы снова освободить всего лишь 180 метров дороги от снега. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 13:42 0
Другие статьи по темам
Событие
расчистка снега
Место
Новые Дольцы Белевский район
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
сегодня, в 07:00, 92 1218 5
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
Жизнь Тулы и области
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
сегодня, в 08:00, 77 2024 -21
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
Жизнь Тулы и области
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
сегодня, в 09:22, 75 2872 -3
Три проекта против пробок: как чиновники собираются разгрузить тульские дороги
Жизнь Тулы и области
Три проекта против пробок: как чиновники собираются разгрузить тульские дороги
вчера, в 21:21, 79 4012 -13

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Алексине водитель УАЗа скончался после ДТП с Audi
В Алексине водитель УАЗа скончался после ДТП с Audi
В Алексине «Ласточка» снесла быка на рельсах 
В Алексине «Ласточка» снесла быка на рельсах 

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.