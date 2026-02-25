В Алексине прокуратура выявила нарушения в школьных медкабинетах

В трёх школах города не оказалось необходимого оборудования, а в одной были лекарства с истекшим сроком годности.

Фото прокуратуры Тульской области.

Алексинская прокуратура проверила, как в школах соблюдают требования к медицинским кабинетам. Ревизия охватила МБОУ «СОШ № 9», «СОШ № 1» и «СОШ № 3».

Выяснилось, что в кабинетах отсутствуют пульсоксиметры, ингаляторы и глюкометры — оборудование, которое должно быть по стандарту для медпунктов образовательных учреждений.

Особое внимание привлекла СОШ № 9: здесь прокуратура обнаружила лекарства с истёкшим сроком годности, которые лежали в открытом доступе.

Руководителям школ направлены представления об устранении нарушений.