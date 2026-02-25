  1. Моя Слобода
Какие дома Тулы останутся без света 26 февраля

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов:

  • ул. Войкова, 12, 14, 22, 24, 24-а, 26, 28, 29,
  • ул. Пионерская, 1-61, 1-а, 18-а, 33-а, 35-а,
  • ул. Староникитская, 10, 10-а, 73, 73-а, 73-д,
  • пр-д Верхний, 3-9 (нечётн.),
  • ул. Батищева, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 2-в,
  • пр-д Батищева, 15-23 (нечётн.), 6-14 (чётн.),
  • пр-д Нижний, 2-10 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
  • пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а,
  • пр-д Средний, 2-10 (чётн.), 1-7 (нечётн.),
  • ул. Ползунова, 20-26 (чётн.),
  • ул. Маргелова, 66, 67, 68,
  • пр-т Ленина, 112-а, 112-б,
  • ул. Лесная опушка, 1.

