  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. «Куликовская битва» на шахматной доске» пройдет в Тульской области - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Куликовская битва» на шахматной доске» пройдет в Тульской области

Юные шахматисты региона сразятся в турнире, вдохновлённом знаменитым сражением на Куликовом поле.

«Куликовская битва» на шахматной доске» пройдет в Тульской области
Фото из архива MySLo

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

«Сегодня во время проведения заседания Попечительского Совета регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Тульской области родилась идея о проведении в регионе шахматного турнира среди молодежи «Куликовская битва» на шахматной доске».

Турнир будет состоять из нескольких этапов. Финал пройдет в сентябре на базе музея-заповедника «Куликово поле».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 22:20 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Куликово поле шахматный турнир
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
Жизнь Тулы и области
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
сегодня, в 09:22, 95 3826 -5
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
Жизнь Тулы и области
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
сегодня, в 08:00, 99 2585 -20
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
Жизнь Тулы и области
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
сегодня, в 15:13, 49 1621 -1
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
сегодня, в 07:00, 92 1401 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы останутся без света 26 февраля
Какие дома Тулы останутся без света 26 февраля

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.