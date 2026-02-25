«Куликовская битва» на шахматной доске» пройдет в Тульской области

Юные шахматисты региона сразятся в турнире, вдохновлённом знаменитым сражением на Куликовом поле.

Фото из архива MySLo

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

«Сегодня во время проведения заседания Попечительского Совета регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Тульской области родилась идея о проведении в регионе шахматного турнира среди молодежи «Куликовская битва» на шахматной доске».

Турнир будет состоять из нескольких этапов. Финал пройдет в сентябре на базе музея-заповедника «Куликово поле».