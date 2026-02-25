  1. Моя Слобода
Пять бригад коммунальщиков устраняют подтопления на улицах Тулы

Рабочие очищают дождеприемные решетки от талого снега, мусора и наледи, а также прочищают водоотводные лотки.

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Вместе с рабочими в устранении подтоплений задействованы  водооткачивающие помпы, тракторы и каналопромывочная машина. Работы прошли на ул. Советской, ул. Мосина, Демидовской плотине, ул. Оборонной, ул. Халтурина, ул. Степанова, ул. Ложевой, ул. Дмитрия Ульянова, Красноармейском проспекте и других.

Большинство подтопленных участков находятся в низинной части улиц, в которых из-за рельефа местности скапливается вода. Администрация Тулы отмечает, что городская ливневая канализация полностью работоспособна.

За состоянием тульских дорог следят сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству. О подтоплениях туляки могут сообщить по телефонам ЕДДС:

  • 8(4872)47-20-37,
  • 1391 (только при наборе со стационарного городского телефона).

сегодня, в 21:21 −1
Событие
администрация Тулы устранение подтоплений ЖКХ
Тула
