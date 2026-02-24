Тульский регион МЖД возглавил Владимир Опанасюк

В Тульском регионе Московской железной дороги назначен новый руководитель. Приказом главы ОАО «РЖД» Олега Белозёрова заместителем начальника магистрали (по территориальному управлению) утвержден Владимир Опанасюк.

Новый руководитель — опытный железнодорожник, работающий в отрасли с 2001 года. В его послужном списке — руководство станцией Узловая-1, Рязанским центром организации работы станций, а также должность начальника технологической службы МЖД, которую он занимал с 2019 по 2025 год. До настоящего назначения Владимир Опанасюк временно исполнял обязанности замначальника дороги в Туле.