  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский регион МЖД возглавил Владимир Опанасюк - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульский регион МЖД возглавил Владимир Опанасюк

До этого он занимал должность начальника технологической службы Московской железной дороги.

Тульский регион МЖД возглавил Владимир Опанасюк

В Тульском регионе Московской железной дороги назначен новый руководитель. Приказом главы ОАО «РЖД» Олега Белозёрова заместителем начальника магистрали (по территориальному управлению) утвержден Владимир Опанасюк.

Новый руководитель — опытный железнодорожник, работающий в отрасли с 2001 года. В его послужном списке — руководство станцией Узловая-1, Рязанским центром организации работы станций, а также должность начальника технологической службы МЖД, которую он занимал с 2019 по 2025 год. До настоящего назначения Владимир Опанасюк временно исполнял обязанности замначальника дороги в Туле.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:40 0
Другие статьи по темам
Люди
Владимир Опанасюк
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
Жизнь Тулы и области
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
сегодня, в 08:57, 157 3988 2
26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области
Жизнь Тулы и области
26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области
сегодня, в 10:42, 63 1467 -22
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
сегодня, в 07:00, 56 1631 5
Родители стали реже называть детей именем Макс
Жизнь Тулы и области
Родители стали реже называть детей именем Макс
сегодня, в 10:51, 47 1612 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Акция #ВФОРМЕ: два месяца фитнеса или 90 дней заморозки бесплатно
Акция #ВФОРМЕ: два месяца фитнеса или 90 дней заморозки бесплатно
В Тульской области заработает система самозапрета на ставки
В Тульской области заработает система самозапрета на ставки

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.