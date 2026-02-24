Где в Туле не будет света 25 февраля

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- пр-т Ленина, 125,
- ул. Галкина/ул. Дегтярёва (КНС-4А),
- ул. Староникитская, 10, 10-а, 73, 73-а, 73-д,
- ул. Оборонная, 2-22 (чётн.), 9-а, 10-а, 23-а,
- ул. Пионерская, 1-61, 1-а, 18-а, 33-а, 35-а,
- Хлебная пл., 4,
- ул. Войкова, 1-11, 29 (нечётн.), 4-14, 22-28 (чётн.), 24-а,
- ул. Советская, 82,
- ул. Щепкина, 2-20 (чётн.),
- ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- Епифанское шоссе, 37-57 (нечётн.), 28-а,
- ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 2-а, 4, 4-б, 6-а, 6-б, 12-а,
- ул. Газовая, 40, 42, 44,
- пр-д Айвазовского, 6а, 6б, 12-а, 14,
- ул. Кольцевая, 14-56 (чётн.), 1, 2, 6-а, 7, 7-а, 9, 17, 19, 24-а, 30-а, 32-а, 46-а,
- ул. Литейная, 18, 20, 20-а, 20-б, 22,
- ул. Сакко и Ванцетти, 21, 31, 39,
- ул. Луначарского, 27, 27-а, 31-а,
- ул. Демидовская, 52, 52а,
- ул. Герцена, 18/Луначарского, 54,
- ул. Песчаная, 1-47 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
- ул. 3-я Песчаная, 21-35 (нечётн.),
- 3-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
- 4-й Песчаный пр-д, 3-25 (нечётн), 4-28 (чётн.),
- 5-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
- 1-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- 2-й Песчаный пр-д, 3-24,
- ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечётн.),
- ул. Костычева, 22-40 (чётн.), 2-а, 28-а, 40-а,
- пос. Комсомольский: ул. Станционная, 12-44 (чётн.), 19-61 (нечётн.), 1, 3,
- пос. Южный: ул. Транспортная, 8-а,
- пос. Комсомольский, 4-7, 1, 1-а, 2, 3-а, 6-а, 41-72, 34, 36, 75, 76, 78, 1 к. 1, 9.