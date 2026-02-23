  1. Моя Слобода
РФС: поле стадиона в Туле не допущено до проведения кубкового матча «Арсенал» — «Локомотив»

Где пройдет игра, пока неизвестно.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Центральный стадион в Туле не прошел проверку комиссии Российского футбольного союза. Об этом пишет «Матч ТВ». Из-за неудовлетворительного качества поля кубковый матч четвертьфинала между «Арсеналом» и «Локомотивом», запланированный на 5 марта, в оружейной столице не состоится.

«Поле на стадионе в Туле не соответствует самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость. Принимая во внимание данные характеристики, было принято решение не допускать поле стадиона в Туле до проведения матча», — об этом в интервью «Матч ТВ» заявил начальник отдела развития инфраструктурных проектов РФС Дмитрий Романников.

От «Арсенала» пока официальных комментариев не последовало.

сегодня, в 18:27 −1
