Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Центральный стадион в Туле не прошел проверку комиссии Российского футбольного союза. Об этом пишет «Матч ТВ». Из-за неудовлетворительного качества поля кубковый матч четвертьфинала между «Арсеналом» и «Локомотивом», запланированный на 5 марта, в оружейной столице не состоится.

«Поле на стадионе в Туле не соответствует самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость. Принимая во внимание данные характеристики, было принято решение не допускать поле стадиона в Туле до проведения матча», — об этом в интервью «Матч ТВ» заявил начальник отдела развития инфраструктурных проектов РФС Дмитрий Романников.

От «Арсенала» пока официальных комментариев не последовало.