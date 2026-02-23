Туляки с улицы Фрунзе, 12: «На тротуарах — двухметровые сугробы. Снегом полностью завалили пешеходную зону»

Фото прислано читателями.

Читатели пишут:

— 14 февраля туляк Дмитрий прислал в рубрику «Накажи автохама» фотографии, сделанные у дома № 12 по улице Фрунзе. На кадрах — несколько автомобилей, припаркованных прямо на тротуаре вдоль дома. По словам автора, водители «почему-то не подумали о пешеходах», а люди из-за этого вынуждены ходить по проезжей части. Он также утверждал, что тротуар «всегда запаркован», а УК «Жилцентр» его не чистит.

20 февраля на том же месте сделали новые кадры. Машин больше нет. Тротуар освобождён от автомобилей. Но пройти по нему всё равно невозможно. Теперь вместо машин — двухметровые сугробы. Снег полностью завалил пешеходную зону. Люди по-прежнему идут по дороге, рискуя своей безопасностью. Изменилась лишь причина — результат остался прежним.

Проблема у дома № 12 по улице Фрунзе никуда не исчезла. Просто изменилась её форма.