Где в Туле 24 февраля отключат электроэнергию

24 февраля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:

пр. Ленина, 2;

ул. Менделеевская, 11;

ул. Октябрьская, 43;

п. Трудовой, 32-62 (чётн.), 31-71 (нечётн.);

п. Восточный, 3-а, 70-91, 1-а, 2-а;

д. Тихвинка, 64, 65;

п. Н-Скуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а;

п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-17; Центральный пр-зд, 1-31 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 2-а; Парковый пр-зд, 3-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 15, 24; Красноглазевский пр-зд, 4, 6, 8, 16; Скуратовский микр-н, 7, 3;

п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21, 21-а; ул. Грибоедова, 21-37 (нечётн.);

п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 22-46 (чётн.), 21, 23, 40-а;

п. Октябрьский, 17-й пр-зд, 18-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.); проезд Капитана Громова, 58, 60, 64;

ул. Гастелло, 52-64 (чётн.), 54-б;

ул. Нестерова, 78-88 (чётн.), 79-93 (нечётн.), 88-а;

ул. Краснодонцев, 72-84 (чётн.), 75-87 (нечётн.), 79-б, 81-б, 82-б, 86-а;

ул. Белинского, 70;

ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.);

ул. Матросова, 10-36 (чётн.), 7, 9-а, 9-б, 11, 13, 15, 19, 23, 34-а;

ул. Комарова, 33, 35, 36;

пр-зд Верхний, 3-9 (нечётн.);

ул. Батищева, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 2-в;

пр-зд Батищева, 15-23 (нечётн.), 6-14 (чётн.);

пр-зд Нижний, 2-10 (чётн.), 1-9 (нечётн.);

пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а;

пр-зд Средний, 2-10 (чётн.), 1-7 (нечётн.);

ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.);

ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.), 3-а;

Орловское шоссе, 47-59 (нечётн.), 45-а, 45-б, 45-в, 59-а;

ул. Калинина, 15, 16, 17, 21, 22;

ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 12-а, 12-б, 21-а, 21-б;

ул. Шевченко, 1, 2, 3;

ул. Н. Островского, 1-23 (нечётн.), 12-22 (чётн.), 10-а, 10-б, 10-в, 12-а, 14-а, 18-а, 18-б, 18-в;

7-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.);

6-й Полюсный пр-зд, 1-9 (нечётн.), 2, 5-а;

9-й пр-зд, 11-33 (нечётн.), 2-а, 2-е, 3, 5, 7, 19-а;

8-й Лихвинский пр-зд, 4-11;

11-й Лихвинский пр-зд, 1-37 (нечётн.), 2-16 (чётн.);

10-й Лихвинский пр-зд, 4-36 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 4-а, 4-б, 4-в;

7-й Лихвинский пр-зд, 3-7 (нечётн.), 4-8 (чётн.);

9-й Лихвинский пр-зд, 16-в, 16-г, 17.