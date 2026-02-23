  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки с улицы Академика Обручева: «Центр города в снежной ловушке и утопает в мусоре» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляки с улицы Академика Обручева: «Центр города в снежной ловушке и утопает в мусоре»

Жители прислали в редакцию фотографию переполненного мусорного контейнера в снегу.

Туляки с улицы Академика Обручева: «Центр города в снежной ловушке и утопает в мусоре»
Фото прислано читателями.

Читатель Alex Soloviev пишет:

— Дорога завалена снегом, внедорожники с трудом преодолевают улицу, а легковушки, царапая днище, рискуют попасть в снежную ловушку. «Хартия» не может убрать мусор во дворе дома номер 2 по улице Академика Обручева. Сегодня на моих глазах они подъехали к арке дома, походили вокруг мусора и уехали. Пожалуйста, посодействуйте в нашей проблеме, не знаю кому писать.

Редакция Myslo надеется, что УК «Свой дом» расчистит двор дома и компания «Хартия» сможет подъехать и убрать мусор. Мы следим за этой ситуацией. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:44 +2
Другие статьи по темам
Событие
мусор снег двор
Место
Тула
Погода в Туле 23 февраля: снежно и до -3 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 23 февраля: снежно и до -3 градусов
сегодня, в 09:00, 116 1311 2
Чучело певца SHAMANа сожгли на Байкале
Жизнь Тулы и области
Чучело певца SHAMANа сожгли на Байкале
сегодня, в 12:32, 104 3155 40
Жители с улицы Вильямса: «Предприниматель засыпал нам снегом весь тротуар!»
Жизнь Тулы и области
Жители с улицы Вильямса: «Предприниматель засыпал нам снегом весь тротуар!»
сегодня, в 17:01, 39 799 4
Советник губернатора Илья Степанов поздравил туляков с Днем защитника Отечества
Жизнь Тулы и области
Советник губернатора Илья Степанов поздравил туляков с Днем защитника Отечества
сегодня, в 11:03, 37 700 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульским военнослужащим передали подарки к Дню защитника Отечества
Тульским военнослужащим передали подарки к Дню защитника Отечества
На Тулу обрушится сильный ветер и мокрый снег
На Тулу обрушится сильный ветер и мокрый снег

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.