Туляки с улицы Академика Обручева: «Центр города в снежной ловушке и утопает в мусоре»

Читатель Alex Soloviev пишет:
— Дорога завалена снегом, внедорожники с трудом преодолевают улицу, а легковушки, царапая днище, рискуют попасть в снежную ловушку. «Хартия» не может убрать мусор во дворе дома номер 2 по улице Академика Обручева. Сегодня на моих глазах они подъехали к арке дома, походили вокруг мусора и уехали. Пожалуйста, посодействуйте в нашей проблеме, не знаю кому писать.
Редакция Myslo надеется, что УК «Свой дом» расчистит двор дома и компания «Хартия» сможет подъехать и убрать мусор. Мы следим за этой ситуацией.