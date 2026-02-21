  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки смогут увидеть парад планет 28 февраля - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляки смогут увидеть парад планет 28 февраля

В одну линию выстроятся сразу семь небесных тел.

Туляки смогут увидеть парад планет 28 февраля
Фото freepik.com.

В субботу, 28 февраля, жители Тульской области смогут увидеть малый парад планет. Планеты расположены близко к горизонту, поэтому лучший вид будет на открытых пространствах с чистым обзором на запад.

В одну линию выстроятся сразу семь небесных тел: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.

Следующий раз подобное выравнивание произойдет только в 2040 году. 

«В течение часа с 18.00 до 19.00, очень низко у горизонта, можно „поймать“ Сатурн — поспешите найти его, так как после 19.00 он скроется за горизонтом. В 19.30 уйдет за горизонт Меркурий, в 20.00 — Нептун, а в 21.30 — красавица Венера», — рассказали в московском планетарии. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 22:05 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Парад планет
Мобильных операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ
Жизнь Тулы и области
Мобильных операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ
сегодня, в 17:18, 131 1113 -16
Погода в Туле 21 февраля: небольшой снег и до -6 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 февраля: небольшой снег и до -6 градусов
сегодня, в 09:00, 198 2629 3
В Тульской области стартовал «Снежный субботник»
Жизнь Тулы и области
В Тульской области стартовал «Снежный субботник»
сегодня, в 12:19, 56 2263 -21
Депутаты-единороссы Тульской гордумы приняли участие в «Снежном субботнике»
Жизнь Тулы и области
Депутаты-единороссы Тульской гордумы приняли участие в «Снежном субботнике»
сегодня, в 18:20, 55 908 -18

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На пр. Ленина водитель Daewoo Matiz прокатился по тротуару
На пр. Ленина водитель Daewoo Matiz прокатился по тротуару

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.