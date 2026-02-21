Туляки смогут увидеть парад планет 28 февраля

Фото freepik.com.

В субботу, 28 февраля, жители Тульской области смогут увидеть малый парад планет. Планеты расположены близко к горизонту, поэтому лучший вид будет на открытых пространствах с чистым обзором на запад.

В одну линию выстроятся сразу семь небесных тел: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.

Следующий раз подобное выравнивание произойдет только в 2040 году.

«В течение часа с 18.00 до 19.00, очень низко у горизонта, можно „поймать“ Сатурн — поспешите найти его, так как после 19.00 он скроется за горизонтом. В 19.30 уйдет за горизонт Меркурий, в 20.00 — Нептун, а в 21.30 — красавица Венера», — рассказали в московском планетарии.