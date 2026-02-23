  1. Моя Слобода
  4. В Туле при пожаре погиб 41-летний мужчина - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
В Туле при пожаре погиб 41-летний мужчина

За прошедшие сутки в Тульской области потушено шесть пожаров.

В Туле при пожаре погиб 41-летний мужчина

В селе Осиновая Гора в Туле потушили пожар в частном доме на четырех хозяев. К сожалению, погиб 41-летний мужчина.

Пожар был потушен в деревне Зеленая Роща Суворовского района в частном жилом доме. Пострадавших нет.

В Алексине на улице 70 лет Победы в микрорайоне Сельхозтехника и на улице Пирогова в Туле сотрудники МЧС выезжали на возгорания в легковых автомобилях. 

Два пожара случились в неэксплуатируемых сооружениях на улице Свободы в городе Плавск и в садоводческом некоммерческом товариществе «Лада» Заокского района. Пострадавших нет. 

сегодня, в 12:05 0
