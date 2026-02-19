За год в Тульской области насчитали свыше 350 ДТП с пешеходами

Фото Алексея Пирязева.

В 2025 году в Тульской области число наездов на пешеходов снизилось на 15,8% — 358 ДТП, в которых погибли 40 человек и получили травмы 332. Однако число аварий на пешеходных переходах выросло на 9,3% — 106 ДТП, в которых погибли 4 человека и пострадали 104.

Половина смертельных случаев (20 из 40) произошла в темное время, причем в 18 случаях причиной стали нарушения правил пешеходами.

С 23 по 27 февраля Госавтоинспекция Тульской области проведет операцию «Пешеход», чтобы предупредить и предотвратить нарушения правил дорожного движения. Акция предполагает усиленный контроль на опасных участках дорог и привлечение максимального числа сотрудников ГАИ.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы в школах, на предприятиях и в общественных местах.