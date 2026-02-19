Взрыв гранаты в квартире на Кутузова: суд огласил приговор

В Туле 35-летний ранее судимый мужчина признан виновным в покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Судом установлено, что в июне 2025 года обвиняемый купил у знакомого гранату за 3000 рублей. В августе мужчина поссорился с сожительницей и кинул в нее гранату. Девушку госпитализировали и смогли спасти её жизнь.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Кроме этого, он выплатит потерпевшей 700 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.