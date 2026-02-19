Обязательное чипирование домашних животных в Туле: в базу внесли более 1600 котов и собак

В 2025 году в Тульской области ввели требование обязательной регистрации домашних питомцев. В Федеральном реестре домашних животных («Хорриот») за год зарегистрировали 1643 питомца: 1567 собак и 76 кошек. С начала 2026 года зарегистрировали еще 83 животных: 79 собак и 4 кошки.

Стоимость процедуры чипирования в государственных ветеринарных учреждениях составляет около 400 рублей.

Животные, не зарегистрированные в реестре, считаются нелегалами, а их хозяева — нарушителями. Контроль за исполнением постановления возложен на Комитет ветеринарии Тульской области. За нарушение требований владельцу домашнего животного грозит штраф от 1000 до 3000 рублей, а за повторное нарушение — от 3000 до 5000 рублей.

Данные о домашних животных вносятся в реестр Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС). Ветеринары безвозмездно присваивают животным уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер, который фиксируется в базе данных.

Обязательная регистрация домашних животных поможет государству отслеживать численность и регулировать популяцию бродячих собак.

«Случаи нападения кошками на граждан и риск причинения им вреда жизни или здоровью минимальны», — рассказали Myslo в правительстве.

Стоит отметить, что скидки и льготы на чипирование для малообеспеченных граждан пока не предусмотрены, этот вопрос находится на рассмотрении.

Если владелец хочет поставить чип самостоятельно, он может купить его, но специалисты государственной ветеринарной службы Тульской области не несут ответственность за его работоспособность.

Напомним, с 1 января 2026 года обязательной регистрации в Тульской области подлежат собаки:

в течение 30 календарных дней с даты достижения собакой 3-месячного возраста независимо от породы;

вновь приобретенные или первично ввезенные на территорию Тульской области — в течение 2 недель со дня ввоза или приобретения;

находящиеся на содержании владельцев собаки, возраст которых на дату введения обязательной регистрации превышает 3 месяца — в течение 6 месяцев.

Регистрация кошек осуществляется по желанию владельца.

Один владелец сможет зарегистрировать не больше, чем предписывают нормы количества содержания собак. Повторное маркирование животного проводится только в том случае, если чип был поврежден или окончания срока его использования, установленный производителем.