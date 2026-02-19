Представители «Единой России» посетили суворовское училище

Председатель регионального парламента, член фракции «Единая Россия» Андрей Дубровский и депутаты Тульской областной Думы посетили Тульское суворовское военное училище, ознакомились с его работой, тренировочными площадками образовательного учреждения, провели для ребят уроки мужества и наградили педагогический состав.

Вместе со спикером регионального парламента уроки мужества для суворовцев провели: заместитель председателя Тульской областной Думы Олег Иванов, депутаты Галина Алешина, Сергей Галкин, Елена Гребнева, Эдуард Коченов, Ольга Слюсарева, Анатолий Симонов, Андрей Тихонов.

Начальник ТулСВУ Дмитрий Саксеев продемонстрировал депутатскому корпусу возможности училища, где помимо основной образовательной программы организован целый комплекс дополнительных занятий: плавание, хоккей, пулевая стрельба. Депутаты осмотрели стрелковый комплекс, класс для занятий начальной военной подготовкой, познакомились с экспозициями музея училища.

Как рассказал Дмитрий Валерьевич, в этом году возрожденному Тульскому суворовскому военному училищу исполняется 10 лет. Обучение здесь базируется на программе основного общего образования с акцентом на подготовку воспитанников к службе в Вооруженных силах Российской Федерации.

— В этом году суворовцы первого набора будут выпускаться из вузов Министерства обороны с присвоением офицерского звания лейтенант. Коллектив гордится ребятами. В дальнейшем мы продолжим работу на благо нашей страны, повышение ее обороноспособности, — подчеркнул Дмитрий Саксеев.

В ходе уроков депутаты говорили с суворовцами о героическом прошлом и настоящем России, о патриотизме и готовности защищать Родину, о туляках, которые во все времена стояли на защите Отечества.

Председатель Тульской областной Думы, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Андрей Дубровский поделился своим боевым опытом и пожелал ребятам достойно носить звание суворовцев и прославлять нашу страну в самых разных сферах.

— Тульское суворовское военное училище — гордость региона и важный элемент системы военного образования страны. Наши Вооруженные силы сейчас меняются, становятся сильнее и современнее. И именно вам предстоит и дальше развивать, укреплять нашу армию, чтобы она могла достойно отвечать на любые вызовы. Поэтому обязательно учитесь прилежно, постигайте науку — и военную, и мирную — закаляйте характер. Берите пример с лучших — с наставников, с дедов и прадедов, творцов Великой Победы, с нынешних героев, которые продолжают их дело в зоне специальной военной операции, — обратился к воспитанникам училища Андрей Владимирович.

Суворовец Никита Кирпилев рассказал, что для него учеба в ТулСВУ — это продолжение династии военных.

— В моей семье три поколения военных: дед, отец, брат. Решил пойти по их стопам. Считаю, что это престижная профессия. Здесь у нас хорошая база для учебы и развития, в дальнейшем это мне пригодится для поступления в военный институт, — поделился юноша.

Суворовцам, отличившимся в учебе, творчестве и спорте, депутаты вручили благодарности. Благодарственными письмами Тульской областной Думы награждены преподаватели ТулСВУ.