  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Житель Ефремова насмерть забил знакомого матери: мужчина отправится в колонию строгого режима - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Житель Ефремова насмерть забил знакомого матери: мужчина отправится в колонию строгого режима

И заплатит полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Житель Ефремова насмерть забил знакомого матери: мужчина отправится в колонию строгого режима

В Ефремове 22-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что 27 сентября 2025 года обвиняемый застал в квартире матери знакомого, с которым она постоянно распивала алкоголь. Мужчина потребовал знакомого уйти, но тот оскорбил его. Завязалась драка, и обвиняемый жестоко избил потерпевшего, предварительно вытащив его на лестничную клетку. От полученных травм 47-летний потерпевший на следующий день скончался в больнице. 

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Кроме этого, он выплатит сестре погибшего 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. 
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:43 0
Другие статьи по темам
Прочее
Ефремов приговор суда забил насмерть СК
Погода в Туле 19 февраля: метель, порывистый ветер и до -7
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 19 февраля: метель, порывистый ветер и до -7
сегодня, в 07:00, 174 2029 4
Мощный снегопад обрушился на Тулу
Жизнь Тулы и области
Мощный снегопад обрушился на Тулу
сегодня, в 09:03, 67 3261 6
Тула готовится к беспрецедентному снегопаду сегодня ночью
Жизнь Тулы и области
Тула готовится к беспрецедентному снегопаду сегодня ночью
вчера, в 19:14, 67 8678 0
Туляков просят воздержаться от поездок на личном транспорте
Жизнь Тулы и области
Туляков просят воздержаться от поездок на личном транспорте
сегодня, в 10:10, 20 893 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Представители «Оргсинтеза» выступили с докладом на Совещании главных экологов в Подмосковье
Представители «Оргсинтеза» выступили с докладом на Совещании главных экологов в Подмосковье
Представители «Единой России» посетили суворовское училище
Представители «Единой России» посетили суворовское училище

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.