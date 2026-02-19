Житель Ефремова насмерть забил знакомого матери: мужчина отправится в колонию строгого режима

В Ефремове 22-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что 27 сентября 2025 года обвиняемый застал в квартире матери знакомого, с которым она постоянно распивала алкоголь. Мужчина потребовал знакомого уйти, но тот оскорбил его. Завязалась драка, и обвиняемый жестоко избил потерпевшего, предварительно вытащив его на лестничную клетку. От полученных травм 47-летний потерпевший на следующий день скончался в больнице.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Кроме этого, он выплатит сестре погибшего 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

