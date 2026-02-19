  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев провел открытый диалог с участниками проекта «Герой 71»

Ветераны и действующие военнослужащие обсудили с губернатором перспективы трудоустройства бойцов, вернувшихся из зоны СВО.

Дмитрий Миляев провел открытый диалог с участниками проекта «Герой 71»

В среду, 18 февраля, в парк-отеле «Грумант» Дмитрий Миляев встретился с участниками третьего очного модуля программы «Герой 71». Это порядка 60 ветеранов и действующих участников СВО, которые выбрали одно из самых востребованных направлений проекта «Герой 71» — «Построй карьеру в органах публичной власти и на ведущих предприятиях региона». Основная тема третьего модуля обучения — «Региональное и муниципальное управление».

_ZYB6986.jpg

Губернатор пообщался с героями СВО в формате открытого диалога. Что примечательно: на встречу пришли бойцы вместе с семьями. Это символично: 7 февраля в Тульской области отметили новый праздник — День семей защитников Отечества. 

7F5A6456.jpg

Дмитрий Миляев подчеркнул, что главная задача правительства региона — сделать Тульскую область территорией семейного счастья. Работа в этом направлении ведется активно. Разработаны и продолжают расширяться меры поддержки семей с детьми. 

— Хочу всех вас поблагодарить за упорство и терпение — уже полгода вы участвуете в образовательном модуле программы «Герой 71», за это время ваши ряды не поредели. Вы как никто другой знаете, что побеждает тот, кто не сдаётся. Своим участием в проекте вы подтверждаете это. 

Сегодня с вами здесь присутствуют ваши родные и близкие люди — в первую очередь, ваши жёны, которые поддерживают вас во всём. Это ещё раз доказывает, что семья — главное в жизни каждого, это наш надёжный тыл, наша поддержка и опора, наша главная мотивация преодолевать трудности и добиваться успеха. Берегите свои семьи! 

7F5A6462.jpg

Диалог между губернатором и героями СВО получился душевным. Бойцы и их семьи делились своими историями.

_ZYB6935.jpg

Дмитрий Кувшинов с женой Еленой:

— Я ветеран СВО и действующий военнослужащий, работаю в Кимовском военном комиссариате Тульской области. Пришел в программу с первого модуля, и мне сразу дали в наставники сенатора Николая Воробьева. Мы очень близко сотрудничаем с ним, часто на связи. Он всегда находит время ответить на мои вопросы, касающиеся муниципального управления.

Мне интересно все: и сфера ЖКХ, и экономика, и политика. Классно, что в проекте рассказывают обо всем этом не только со стороны теории, но и дают практические советы. А еще я благодарен программе за то, что обрел здесь много новых друзей. Мы с ребятами стали одной большой семьей. Почему мы пошли в программу «Построй карьеру в органах государственной власти»? Все просто: мы думаем о будущем. Когда-то закончится контракт, нужно будет переходить к мирной жизни. Проект помогает построить фундамент в гражданской жизни тем, кто служил.

_ZYB6919.jpg

Александр Солнцев:

— Нахожусь в процессе увольнения со службы по состоянию здоровья, но и дальше хочу помогать своему региону, стране, ветеранам СВО. Поэтому я и пришел в программу «Герой 71». Хватаюсь за любую возможность, чтобы получить опыт; стал общественным помощником депутата Олега Иванова.

Проект открывает большие перспективы для нас. С ним жизнь заиграла новыми красками, появилось много знакомых, товарищей; я стал участвовать во многих интересных мероприятиях. Надеюсь, в дальнейшем программа поможет реализовать себя на политическом поприще.

_ZYB6945.jpg

Василий Троненко:

— До СВО я работал учителем физкультуры. Но после мои приоритеты изменились. Я понял, что профессии учителя и тренера мне теперь мало. Вернулся из зоны СВО в феврале 2025 года. Узнал о проекте и сразу решил поучаствовать. Это принесло свои плоды. Сейчас я исполняю обязанности директора Центра сопровождения участников и ветеранов боевых действий и членов их семей «Герой71» в Ефремове. Мне это близко, потому что я на собственном опыте узнал все о мерах поддержки военнослужащих.

Благодаря образовательной программе повысил свои знания в вопросах управления, узнал, как работают органы власти. Мне интересно работать с людьми, я получаю истинное удовольствие, когда получается кому-то помочь.

Главный плюс программы в том, что она помогает ребятам, вернувшимся из зоны боевых действий, адаптироваться к гражданской жизни. Для тех, кто хочет помогать региону, это большой шанс найти себя.

Больше всех собравшихся удивил художник Владислав Панов. Он потерял обе руки на СВО в 2022 году. А когда вернулся домой, реализовал давнюю мечту — рисовать. Теперь он участник проекта «Герой 71».

_ZYB7077.jpg

Во время открытого диалога Владислав и его девушка Кристина пригласили Дмитрия Миляева на свадьбу, которая состоится 18 апреля. 

_ZYB6978.jpg

— Это приглашение — маленькая благодарность Дмитрию Вячеславовичу за моё участие в программе «Герой 71», за ту невероятную поддержку, которую мне оказали организаторы и представители регионального правительства, за то, что я не остался «не у дел», не чувствую себя брошенным и обделённым, — сказал Владислав.

— Если бы не было программы «Герой 71», я не знаю, где бы мы были и как вообще сложилась бы наша жизнь. Можно сказать, что этот проект стал для нас судьбоносным, — добавила его невеста.

Программа третьего образовательного модуля рассчитана на неделю, во время которой участники прокачают свои навыки управления, пообщаются с высокопоставленными гостями и наставниками.

сегодня, в 13:47 −4
