Находчивые туляки начали печь блины на заказ к Масленице

Сезонный блинный бизнес на «Авито» – что почем?

Находчивые туляки начали печь блины на заказ к Масленице

Некогда печь блины? Кулинары с «Авито» тут как тут. Местные умельцы предлагают не только классические тонкие блинчики на молоке, но варианты с начинками: ветчина и сыр, творог и изюм, курица с ананасами и даже квашеная капуста.

Есть блинопёки, которые предлагают целые боксы для больших компаний, блинные торты, где каждый слой — это тонкий блин с кремовой прослойкой. 

Цена таких предложений варьируется от 30 рублей за блин, до 1600 рублей за блинный бенто-торт. Цены за блинчики с начинкой от 40 до 250 рублей за 1 шт., в зависимости от сложности.

