Дмитрий Миляев озвучил необходимость создать совет сельских старост при губернаторе

В ходе встречи с сельскими старостами и руководителями ТОС.

Сегодня, 18 февраля, в Новомосковске состоялась встреча губернатора Дмитрия Миляева с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления (ТОС) из городов Донского и Новомосковска, а также районов: Ясногорского, Киреевского, Узловского, Кимовского и Веневского.

Встреча прошла в формате открытого диалога. В ходе встречи Дмитрий Миляев предложил создать совет сельских старост при губернаторе:

«По одному сельскому старосте от муниципального образования. Они будут собирать проблемные вопросы. Предлагаю с этого года начать», — заявил губернатор.