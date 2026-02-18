  1. Моя Слобода
«ТулаДрон» вошел в топ-10 крупнейших беспилотных центров России

Резидентов в центре поддерживают на всех этапах: от исследовательских работ до запуска серийного производства.

Фото правительства Тульской области.

Накануне, 17 февраля, зам. губернатора Тульской области Михаил Пантелеев посетил научно-производственный центр «ТулаДрон», открытый в конце 2025 года в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Центр является одним из десяти крупнейших в России и занимается разработкой, тестированием и производством беспилотных авиационных комплексов и комплектующих.

Михаил Пантелеев подчеркнул, что «ТулаДрон» располагает необходимым оборудованием и технической базой для проведения высококачественных испытаний и разработок инновационных решений. Центр гарантирует резидентам поддержку на всех этапах: от исследовательских работ до запуска серийного производства.

На встрече обсудили меры поддержки для резидентов центра, а также взаимодействие с научными и образовательными учреждениями региона, в частности, сотрудничество с Передовой инженерной школой ТулГУ.

Председатель правительства подчеркнул, что тесное сотрудничество ученых, преподавателей и производителей способствует достижению технологического лидерства и готовит профессионалов мирового уровня.

