После текста Myslo в Щекино закрыли нелегальный игорный клуб: дело направлено в суд

У организаторов незаконного бизнеса изъято 4 млн рублей.

В Щекино 13 человек в возрасте от 27 до 43 лет обвиняются в организации незаконной игорной деятельности, сообщают пресс-службы регионального СК и областной прокуратуры.

Напомним, с жалобой на деятельность подпольного игрового клуба в городе Щекино в редакцию обратились местные жители весной 2025 года. Рассказали, что уже несколько лет пытаются обратить внимание властей и правоохранителей на его работу, но получается не особо. 

После расследования Myslo деятельность клуба прикрыли, а организатора незаконных азартных игр и его подельников арестовали.

ск.jpg

С мая 2021 года по июнь 2025 года организованная группа, в состав которой входило 13 человек, под руководством 43-летнего жителя областного центра организовывала и проводила азартные игры в арендованных нежилых помещениях.

Сумма извлеченного в ходе незаконной деятельности дохода составила более 4 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. 

сегодня, в 10:30 +1
