Дмитрий Миляев доложил вице-премьеру о перезагрузке системы образования

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Участники подвели итоги образовательной политики 2025 года и утвердили приоритеты на 2026-й. Ключевой темой стала реализация нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья», а также развитие программы «Профессионалитет». Тульскую область на мероприятии представил губернатор Дмитрий Миляев.

Дмитрий Чернышенко акцентировал внимание на поручении Президента, озвученном в ходе прямой линии, — развитии ясельных групп. Вице-премьер призвал глав регионов держать вопрос доступности яслей на личном контроле:

«Важно, чтобы семьи не боялись заводить детей и были уверены в помощи государства. Сегодня более миллиона детей до трёх лет посещают сады, за пять лет создано свыше 266 тыс. мест. Эту работу нужно продолжать, ориентируясь на реальные запросы граждан».

Еще одной важной новацией стал недавно принятый федеральный закон, позволяющий участникам СВО бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. Чернышенко поручил субъектам совместно с фондом «Защитники Отечества» оперативно оценить спрос на такую меру поддержки.

Отдельное внимание было уделено летней оздоровительной кампании. Вице-премьер потребовал увеличить охват детей из приграничных территорий, а также ребят из семей участников спецоперации и других льготных категорий.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев представил результаты системной модернизации образования в регионе. По его словам, за последние годы области удалось полностью ликвидировать дефицит мест в детских садах и значительно нарастить мощности школ.

«Система образования прошла абсолютную перезагрузку. Мы проектируем завтрашний день здесь и сейчас», — подчеркнул глава региона.

С 2022 по 2025 год в области капитально отремонтировали 45 школ, два детсада и колледж. В планах на 2026–2027 гг. — обновление еще 46 объектов, включая 25 школ и 16 детских садов. Работы ведутся в том числе по новым нацпроектам «Семья» и «Молодежь и дети».

Миляев особо отметил рост престижа педагогической профессии: в школах региона трудится почти 2,5 тыс. молодых учителей, и их число постоянно растет.

Отдельный блок доклада был посвящен «Профессионалитету», участником которого область является с 2022 года.

«Колледжи перестали быть запасным вариантом — сегодня туда идут целенаправленно. За студентами стоят реальные заказы работодателей, современные мастерские и понятные карьерные траектории. Образование из социальной нагрузки превратилось в драйвер экономики и гарант технологического суверенитета», — заявил губернатор.

Дмитрий Миляев напомнил, что в конце апреля Тульская область примет Всероссийский съезд учителей физической культуры. Мероприятие станет площадкой для обмена опытом и обсуждения новых стандартов преподавания.