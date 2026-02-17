  1. Моя Слобода
В Тульской области внедрят региональный стандарт интеграции импатриантов

Эту тему обсудили на стратегической сессии в Агентстве стратегических инициатив.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков и зам. министра труда и соцзащиты региона Светлана Ильюшина.

В минувшем году в девяти пилотных регионах России ввели региональный стандарт социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов — иностранцев, переезжающих в нашу страну на постоянное место жительства по профессиональным и ценностным основаниям. 

Стандарт предусматривает определение потребности региона в импатриантах, помощь в вопросах адаптации и интеграции и решение в режиме «одного окна» любых вопросов: от оформления документов и поиска жилья до трудоустройства и зачисления детей в детсады и школы.

В ближайшее время к стандарту присоединятся еще четыре региона, в том числе Тульская область. Программа импатриации действует в рамках Указа Владимира Путина «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы» и позволит привлечь талантливых иностранных специалистов, в том числе ученых и представителей творческих профессий.

сегодня, в 08:00
