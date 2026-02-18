В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?

Фото https://t.me/dmilyaev.

На улице Коминтерна в областном центре полным ходом идет строительство Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Композитная долина». Строительство идет круглосуточно, чтобы уложиться в намеченные графики.

Первый этап работ успешно преодолен: площадка полностью расчищена — старые здания демонтированы, а инженерные коммуникации переустроены. Сейчас на объекте идет активная фаза устройства фундамента. Строители приступили к бурению свай для научно-лабораторного корпуса № 1 и монтируют грунтовое ограждение котлована под будущее общежитие.

Проект реализуется при мощной финансовой поддержке из федерального бюджета с софинансированием из казны Тульской области. Под центр отведен участок площадью 10 тысяч квадратных метров, а общая площадь всех зданий составит внушительные 34 тысячи «квадратов».

Создание «Композитной долины» — это не просто точечная стройка, а часть большой стратегии. Объект возводится в рамках инициативы «Развитие производства композитных материалов (композитов) и изделий из них», которая входит в нацпроект «Новые материалы и химия».