В Тульской области официально дан старт Году единства народов России

Губернатор Дмитрий Миляев провел Совет по межнациональным отношениям.

В Тульской области официально дан старт Году единства народов России
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона подчеркнул, что уважение к культурам и традициям всех народов исторически является основой России. Эти принципы, по его словам, помогали стране в самые тяжелые времена.

«Мы четко осознаем, что при всех наших различиях, базовые, фундаментальные ценности у нас общие. И главные из них – это знание истории своей страны, гордость за героические свершения предков, любовь к Родине и готовность защищать ее, несмотря ни на что. Эти ценности не просто объединяют – они делают нас одним народом», – сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор провел параллели между единством народов в годы Великой Отечественной войны (в обороне Тулы участвовали десятки национальностей) и сегодняшним днем. Он отметил, что бойцы в зоне СВО также демонстрируют силу духа и верность боевому братству, а поддержка тыла подтверждает сплоченность общества.

8t5tczzk1r4i93nglcedp1qql0qt1dcz.jpg

Дмитрий Миляев поблагодарил лидеров диаспор за помощь фронту и сохранение исторической памяти, подчеркнув, что их искреннее желание помогать укрепляет веру защитников.

7js51pjpmhrbgmgh61jeur650v6bjsix.jpg

Министр внутренней политики Дмитрий Ярцев представил план событий, разработанный совместно с национальными объединениями и ведомствами. Центральным событием станет масштабный фестиваль «Россия – семья семей» в День России, 12 июня. Он пройдет на Казанской набережной, в Музейном квартале и Тульском кремле. Гостей ждут игры народов России, концерт «Народы России», выставки, мастер-классы по созданию украшений и кулинарные шоу.

Запланировано крупное шествие и флешмоб-акция «Хоровод Единства». Также в регионе пройдут акция «Большой этнографический диктант» (в прошлом году Тула стала первой по числу участников), XII фестиваль «Тульские забавины» и проект «Патриотический марафон «Непокоренный рубеж».

Министр образования Оксана Осташко доложила о системной работе в школах: «Разговоры о важном», уроки мужества с участием ветеранов СВО, изучение истории края. В 2024 году прошло более 14 тысяч патриотических мероприятий.

7464x24020ug2cui7fjj1v9dujdagbbh.jpg

Дмитрий Миляев поручил широко освещать события Года единства в СМИ и соцсетях, а также интегрировать его тематику во все сферы — от спорта до работы промышленных предприятий.

«Все значимые мероприятия в сфере образования, спорта, культуры, молодежной политики должны быть пронизаны идеей единства народов», – резюмировал губернатор, поручив проработать инициативы представителей религиозных и национальных объединений.

2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России.

сегодня, в 20:00 −2
