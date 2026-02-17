  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Заречье встретили слишком торопливого водителя - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Заречье встретили слишком торопливого водителя

Видео с дорожной ситуацией появилось в Сети.

В Заречье встретили слишком торопливого водителя

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Октябрьской в Туле. На записи видно, как водитель легковушки слишком поспешно выехал на главную дорогу. Маневр едва не привел к столкновению и ситуацию спасла лишь хорошая реакция автора кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Галкина водитель едва не сбил женщину
Дежурная часть
На ул. Галкина водитель едва не сбил женщину
сегодня, в 17:41, 13 703 1
На пр. Ленина водитель лихо нарушил ПДД
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель лихо нарушил ПДД
вчера, в 20:12, 8 1328 0
На ул. Первомайской водитель не захотел стоять на красный сигнал светофора
Дежурная часть
На ул. Первомайской водитель не захотел стоять на красный сигнал светофора
вчера, в 17:46, 5 1399 2
В центре Тулы водители регулярно нарушают ПДД
Дежурная часть
В центре Тулы водители регулярно нарушают ПДД
15 февраля, в 20:09, 22 2335 3
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг в Заречье
Дежурная часть
Толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг в Заречье
сегодня, в 12:42, 126 8688 -10
С 1 сентября тульские пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»
Жизнь Тулы и области
С 1 сентября тульские пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»
сегодня, в 11:31, 97 1309 -22
Присоединяйтесь к Myslo в мессенджере МАХ
Жизнь Тулы и области
Присоединяйтесь к Myslo в мессенджере МАХ
сегодня, в 08:00, 66 1410 -26
На Тульскую область надвигаются новые снегопады с метелью
Жизнь Тулы и области
На Тульскую область надвигаются новые снегопады с метелью
сегодня, в 15:03, 46 2918 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В России могут ввести новый механизм проверки водителей на трезвость
В России могут ввести новый механизм проверки водителей на трезвость
Тульские инспекторы ГАИ вытащили из снежного плена 130 автомобилей
Тульские инспекторы ГАИ вытащили из снежного плена 130 автомобилей

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.