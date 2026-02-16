  1. Моя Слобода
  В Тульской области запланирован масштабный ремонт дорог на 2026 год
В Тульской области запланирован масштабный ремонт дорог на 2026 год

Министр транспорта и дорожного хозяйства Светлана Воскресенская на оперативном совещании доложила губернатору о планах.

Фото правительства Тульской области.

В регионе за пятилетку планируют привести в порядок более 720 км дорог. В рамках этого плана приведут в порядок 421 объект общей протяжённостью почти 265 километров. Адреса выбирали с учетом технического состояния дорог, плотности движения и важности для населения.

Особое внимание дорожники уделят участкам, ведущим к школам, поликлиникам и другим соцобъектам. Из регионального бюджета администрация Тулы получит порядка 600 миллионов рублей на комплексный капитальный ремонт улицы Коминтерна, которая является важной транспортной артерией в городе. Проект разработан и направлен на госэкспертизу.

В этом году дорожники планируют обустроить около трех километров пешеходных дорожек вблизи региональных дорог.

«В текущем году будет разработан план устройства пешеходных дорожек до 2030 года. В части муниципальных образований тоже прорабатывается системный подход. План представим до 1 июля», — заявила Воскресенская. 

В Тульской области отремонтировали 27 мостов. В 2026 году завершат ремонт еще четырех, а еще шесть мостов закончат до 2027 года. 

«На местных дорогах также продолжается реализация дорожной карты по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений. Старт которой был дан в 2025 году с начала реконструкции Орловского путепровода в Туле. В текущем году работы на объекте будут завершены», — добавила министр. 

В 2026 году будут завершены работы по реконструкции привокзального моста в Туле. Ремонт мостов в Алексине и Поряхино-Воловском районе закончат в 2027 году. По проекту «Инфраструктура для жизни» самым крупным объектом, запланированным к ремонту, станет участок региональной автодороги Быковка — Богородицк в Киреевском районе протяженностью 15 километров.

На территории Тульской городской агломерации будет отремонтировано порядка 17 км местных дорог во всех девяти муниципальных образованиях, входящих в агломерацию. Наиболее крупным объектом станет ремонт Красноармейского проспекта. 

Воскресенская подчеркнула, что темпы ремонта дорог в Тульской области растут год от года. Если в 2024 году удалось обновить 510 километров, а в 2025-м — уже 592, то в 2026 году объем работ вырастет до рекордных 720 километров.

сегодня, в 14:03
Место
Тульская область
Прочее
ремонт дорог Светлана Воскресенская Дмитрий Миляев
