Скорость, хладнокровие и виртуозное владение авто: в Туле прошел Кубок Тульской области по ралли-спринту

Фото Алексея Пирязева

14 февраля на территории Барсуковского карьера прошёл Кубок Тульской области по ралли‑спринту! Организатором выступила Тульская РОО «Федерация Автомобильного Спорта».

Ледовая трасса стала настоящим испытанием для 26 экипажей, выехавших на старт гонки. Они блестяще доказали свое мастерство за рулём.

Скорость, точность и хладнокровие — зрители на протяжении нескольких часов имели возможность любоваться работой виртуозных водителей и их авто.

Победители Кубка Тульской области по ралли‑спринту:

Класс «Свободный»

№ 42 Тугов Андрей / Кузьмичева Ольга. № 24 Дзюба Артем. № 14 Бибиков Александр / Голованов Александр.

Класс «2000»

№ 31 Филин Кирилл. № 33 Дронов Николай. № 32 Жарко Александр.

Класс «1400»

№ 5 Шляхтин Денис / Левченков Сергей. № 6 Тимофеев Юрий .

Класс «ATV»

№ 11 Калайтан Владимир . № 16 Задираев Николай. № 10 Ростовцев Павел

Организаторы поблагодарили участников за яркие эмоции и бескомпромиссную борьбу, а судей — за профессиональный подход и объективность.