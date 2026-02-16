  1. Моя Слобода
На ул. Первомайской водитель не захотел стоять на красный сигнал светофора

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На ул. Первомайской водитель не захотел стоять на красный сигнал светофора

Сергей прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на перекрестке ул. Первомайской и ул. Фридриха Энгельса в Туле. На записи видно, как водитель внедорожника грубо нарушил ПДД.

«Водитель Toyota Land Cruiser 200 обогнал стоящих на светофоре по встречной полосе и проехал на красный», - сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
На пр. Ленина водитель лихо нарушил ПДД
Дежурная часть
сегодня, в 20:12, 3 264 1
сегодня, в 20:12, 3 264 1
В центре Тулы водители регулярно нарушают ПДД
Дежурная часть
вчера, в 20:09, 21 2134 3
вчера, в 20:09, 21 2134 3
На пр. Ленина автомобилист заставил других ждать, пока нарушит ПДД
Дежурная часть
вчера, в 14:00, 14 1787 0
вчера, в 14:00, 14 1787 0
В Туле встретили Mercedes, водителю которого нет дела до ПДД
Дежурная часть
14 февраля, в 20:03, 17 2664 1
14 февраля, в 20:03, 17 2664 1
сегодня, в 17:46 +1
Белый плен: Тулу сковали гигантские пробки из-за снегопада
Жизнь Тулы и области
сегодня, в 09:32, 78 5340 0
сегодня, в 09:32, 78 5340 0
Погода 16 февраля: в Туле сильный снег и ветрено
Жизнь Тулы и области
сегодня, в 07:00, 129 3246 3
сегодня, в 07:00, 129 3246 3
Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города
Жизнь Тулы и области
сегодня, в 17:20, 37 4157 3
сегодня, в 17:20, 37 4157 3
Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
Дежурная часть
сегодня, в 18:33, 32 2269 0
сегодня, в 18:33, 32 2269 0

Скорость, хладнокровие и виртуозное владение авто: в Туле прошел Кубок Тульской области по ралли-спринту
Скорость, хладнокровие и виртуозное владение авто: в Туле прошел Кубок Тульской области по ралли-спринту
Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города
Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города

