Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали

Сотрудники регионального ГУ МЧС России просят туляков в ближайшие сутки воздержаться от поездок на личном транспорте.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Из-за сильного снегопада в Тульской области серьёзно осложнилась дорожная обстановка.  В Богородицком районе произошло несколько ДТП, в заторе оказался автобус с детьми, следовавший из Тулы в Воронеж.

На место немедленно были направлены спасатели – они оказали помощь водителям и пассажирам, проводили до резервного транспорта 13 детей от 11 до 13 лет и их сопровождающего. Движение по одной полосе в сторону Воронежа восстановлено.

В Киреевском районе на 211-214 километрах трассы М-4 «Дон» произошло несколько ДТП. По предварительной информации, 1 человек погиб, шестеро получили различные травмы. Сотрудники МЧС России с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли из искорёженного автомобиля водителя человека и оказали участникам ДТП всю необходимую помощь.

Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Тульской области. В ликвидации последствий ДТП участвует группировка спасателей в количестве 20 человек и 7 единиц техники. 

МЧС России напоминает:

  • в связи со сложными погодными условиями рекомендуется, по возможности, ограничить поездки на личном автотранспорте,
  • водителям необходимо соблюдать скоростной режим и ПДД, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам,
  • за рулем рекомендуется избегать резких маневров: обгонов, перестроений, опережений.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните 112 или 101.

сегодня, в 18:33 0
