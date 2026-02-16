Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали

Сотрудники регионального ГУ МЧС России просят туляков в ближайшие сутки воздержаться от поездок на личном транспорте.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Из-за сильного снегопада в Тульской области серьёзно осложнилась дорожная обстановка. В Богородицком районе произошло несколько ДТП, в заторе оказался автобус с детьми, следовавший из Тулы в Воронеж.

На место немедленно были направлены спасатели – они оказали помощь водителям и пассажирам, проводили до резервного транспорта 13 детей от 11 до 13 лет и их сопровождающего. Движение по одной полосе в сторону Воронежа восстановлено.

В Киреевском районе на 211-214 километрах трассы М-4 «Дон» произошло несколько ДТП. По предварительной информации, 1 человек погиб, шестеро получили различные травмы. Сотрудники МЧС России с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли из искорёженного автомобиля водителя человека и оказали участникам ДТП всю необходимую помощь.

Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Тульской области. В ликвидации последствий ДТП участвует группировка спасателей в количестве 20 человек и 7 единиц техники.

МЧС России напоминает:

в связи со сложными погодными условиями рекомендуется, по возможности, ограничить поездки на личном автотранспорте,

водителям необходимо соблюдать скоростной режим и ПДД, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам,

за рулем рекомендуется избегать резких маневров: обгонов, перестроений, опережений.