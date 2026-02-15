Более 1300 спортсменов в Туле борются за медали чемпионата и первенства России по фудокан карате

14 февраля в МСК «Тулица» стартовали чемпионат и первенство России по фудокан карате.

Также в в МСК «Тулица» проходит межрегиональный турнир по всестилевому карате. Соревнования посвящены Дню защитника Отечества.

В течение двух дней за звание сильнейших будут бороться более 1300 спортсменов от 3 до 70 лет. Участники представят Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Ярославскую, Калужскую, Ивановскую, Тамбовскую, Воронежскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Свердловскую, Тульскую области. А также Краснодарский край, Республики Алтай, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и дружественные страны — Молдову и Туркменистан.

Для гостей спортивного мероприятия приготовлены зоны интерактивных площадок.

Турнир проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Соревнования завершатся 15 февраля.