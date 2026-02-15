  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Более 1300 спортсменов в Туле борются за медали чемпионата и первенства России по фудокан карате - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Более 1300 спортсменов в Туле борются за медали чемпионата и первенства России по фудокан карате

14 февраля в МСК «Тулица» стартовали чемпионат и первенство России по фудокан карате.

Более 1300 спортсменов в Туле борются за медали чемпионата и первенства России по фудокан карате

Также в в МСК «Тулица» проходит межрегиональный турнир по всестилевому карате. Соревнования посвящены Дню защитника Отечества.

В течение двух дней за звание сильнейших будут бороться более 1300 спортсменов от 3 до 70 лет. Участники представят Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Ярославскую, Калужскую, Ивановскую, Тамбовскую, Воронежскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Свердловскую, Тульскую области. А также Краснодарский край, Республики Алтай, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и дружественные страны — Молдову и Туркменистан.

Для гостей спортивного мероприятия приготовлены зоны интерактивных площадок.

Турнир проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Соревнования завершатся 15 февраля.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:29 0
Другие статьи по темам
Погода в Туле 15 февраля: мокрый снег, гололед и до +3 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 15 февраля: мокрый снег, гололед и до +3 градусов
сегодня, в 09:01, 88 609 2
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
сегодня, в 10:59, 11 328 0
Лавина снега с крыши накрыла припаркованные автомобили в Щекино
Жизнь Тулы и области
Лавина снега с крыши накрыла припаркованные автомобили в Щекино
вчера, в 11:15, 55 2804 3
Блины на пеньках, Петрушечная комедия и фестиваль кофейной культуры: полная афиша Масленицы в Тульской области
Культура
Блины на пеньках, Петрушечная комедия и фестиваль кофейной культуры: полная афиша Масленицы в Тульской области
сегодня, в 11:00, 9 340 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Погода в Туле 15 февраля: мокрый снег, гололед и до +3 градусов
Погода в Туле 15 февраля: мокрый снег, гололед и до +3 градусов

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.