Дмитрий Миляев: «Эффективность работы в муниципалитетах зависит от региональной власти»

На Международном конгрессе госуправления сегодня, 12 февраля, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подробно осветил свой опыт налаживания продуктивного взаимодействия с органами местного самоуправления.

Главным инструментом, позволяющим контролировать состояние дел в каждом районе, является Ситуационный центр. Он аккумулирует информацию из множества источников, отражая ее на многочисленных интерактивных панелях — дашбордах. Сейчас их насчитывается 1200, они покрывают весь спектр сфер жизни региона.

Говоря о мерах поддержки муниципалитетов, Миляев отдельно отметил успешную инициативу — программу «Наш район». Она призвана облегчить жизнь местным властям, помогая решать наиболее острые бытовые вопросы, такие как ремонт домов, улиц и дворовых территорий.

Особенным успехом пользовались работы по восстановлению дымоходов, которые долгое время оставались вне внимания. Именно эта программа продемонстрировала высокий спрос среди населения и позволила решить одну из значимых проблем на местах. Интересным опытом оказался эксперимент с участием граждан в финансировании местных проектов через механизм народного бюджета.

Еще одна новаторская практика, озвученная губернатором, связана с организацией перевозок дошкольников и школьников в секционные занятия спортом. Такая система, подчеркнул Миляев, дает шанс ребятам из небольших поселений развиваться физически и интеллектуально.

«Очень важно, чтобы сотрудники правительства региона были расположены к тому, чтобы с вами [муниципальными служащими] нормально, корректно общаться. Потому что, как бы пафосно это ни звучало, но вы действительно тот самый передний край, и от качества взаимодействия с жителями, от того, как они вас воспринимают, как вы их воспринимаете, зависит в конечном счете общий результат работы в регионе», — заключил губернатор.