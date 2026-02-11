Театры и стильные отели: какие тульские усадьбы обретут вторую жизнь

Рассказываем, что будет происходить с историческими зданиями в регионе.

Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

Будущее исторических зданий обсудили в областном правительстве. В перечне, размещённом на платформе ДОМ.РФ, — двенадцать адресов. Большая часть уже получила потенциальных владельцев, по остальным примут решения в ближайшие месяцы.

Рассказываем, какие перемены ждут обветшавшие объекты культурного наследия.

Особняк Богородицких

Дом XIX века, принадлежавший купеческой семье, долгое время оставался без присмотра. Пожары серьёзно повредили конструкции: сначала обрушилась кровля и пострадал второй этаж, затем огонь вновь охватил здание. В старинных стенах планируется разместить апартаменты для гостей города. Подготовительный этап уже стартовал: участок приведён в порядок, начата техническая подготовка к реставрации.



Тула, ул. Пирогова, 24.

Дом с декоративным фасадом

Похожая судьба ждёт и другой исторический дом — здание на ул. Октябрьской. Кирпичное строение с богатым архитектурным оформлением — лепными элементами и пилястрами — в разные годы было социальным учреждением, а затем жилым домом. После расселения оно оказалось заброшенным.

Новый инвестор намерен превратить его в гостиницу. А сейчас специалисты расчищают помещения и демонтируют аварийные части.



Тула, ул. Октябрьская, 56.

Если два здания в центре Тулы станут гостиницами, то дом Костроминой на ул. Жуковского получит иное назначение.

Памятник рубежа XVIII–XIX веков, с первым этажом из камня и вторым из дерева, который планируют адаптировать под спортивный центр. Проект реализуется с обязательным сохранением архитектурного облика.



Тула, ул. Жуковского, 7.

Жилым станет доходный дом Гольденблата на ул. Бундурина

Дом, принадлежавший известному юристу, пережил два серьезных пожара. Были утрачены перекрытия и крыша, полностью уничтожены соседние постройки. Несмотря на тяжёлое состояние, здание приобрела строительная компания. В планах — восстановление и дальнейшее использование в качестве жилого дома. Перед началом работ будет проведена комплексная экспертиза.



Тула, ул. Бундурина, 25.

Стоит упомянуть и дом начала XX века на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской, напротив драмтеатра. Памятник начала прошлого века долгие годы пустовал. После пожара 2021 года объект оказался в центре общественного внимания. Сегодня у него есть арендатор, который намерен открыть здесь офисный центр. Проект предполагает адаптацию внутренних пространств при сохранении исторического облика фасада.



Тула, перекрёсток улиц Энгельса и Пушкинской.

Пробная галерея оружейного производства

Памятник промышленной архитектуры XVIII–XIX веков, где когда-то испытывали оружейные стволы, несколько лет подряд выставлялся на торги. Инвестор нашёлся лишь недавно. После реставрации исторический комплекс станет площадкой для офисов. Завершатся работы в ближайшие годы.



Тула, ул. Демидовская Плотина, 13.

Если городские дома ориентированы прежде всего на коммерческое и деловое использование, то усадьба Пасхаловых в посёлке Колосово делает ставку на туризм.



Усадьба Чертковых-Пасхаловых в Колосово.

Имение, известное своим готическим обликом — башней, стрельчатыми окнами и декоративными парапетами, — в советский период использовалось как учебное учреждение. Сейчас разрабатывается проект создания гостиницы высокого уровня с музеем. Концепция предполагает сохранение исторической атмосферы и развитие туристического направления.

Бывший кинотеатр «Спартак»

Сфера культуры может получить развитие и в центре Тулы — в здании бывшего кинотеатра «Спартак» на углу улиц Октябрьской и Луначарского.

Здание XIX века пережило эпоху кинематографа и музыкальных клубов. Сегодня объект разделён на части: в одной разместится коммерческое помещение, в другой построят театр. А бывший зрительный зал пока остаётся без окончательного решения.

Объекты в поиске инвестора

Ряд зданий ещё ожидают своего нового владельца:

дом Новикова в Богородицке, который может стать гостиницей;

исторический особняк в Белёве;

дом М. Пушкина в Туле;

усадьба Резвой в Исаково.

Последний объект расположен вдали от инфраструктуры, что усложняет привлечение инвесторов. Среди идей — создание частной резиденции или клуба загородного формата. Речь идёт не только о восстановлении фасадов. Власти рассматривают историческую застройку как ресурс для развития туризма, малого бизнеса и городской среды.