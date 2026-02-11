  1. Моя Слобода
Тульский поселок Новая Черепеть стал населенным пунктом воинской доблести

За героизм в боях 1941 года.

Тульский поселок Новая Черепеть стал населенным пунктом воинской доблести

В Суворовском районе поселок Новая Черепеть получил почетный знак «Населённый пункт воинской доблести» за героизм защитников в 1941 году.

0oQd14908rukGV7DUeQqwlISwZhqz3EJJ5uefmML3BVMtnGeKhGx2f_F6yA3WqCeQFrY_89OfSZEWicCG9WU8I6G.jpg

В церемонии приняли участие представители власти, ветераны и школьники Суворовского района. Исторический памятник передали в районный музей, чтобы будущие поколения могли помнить подвиг защитников региона.

sY1nMrNknhabRrJm1uRDjU2yFn4iHFXTSk8OhMCJIyuqdDptbHkfASboFjI5AH7nbr8xyeLrz7dcouogCRtwroRy.jpg

Генерал-майор ФСБ Владимир Лебедев провел для школьников урок мужества, подробно рассказав о жестоких боях у железнодорожной станции Черепеть, где бойцы 156-го полка и истребительные батальоны ценой огромных усилий сдерживали натиск врага.

edhRgvHx4Gy7UN0jmtfjsv2o16Ck2p4rv9Rb5ZYVBo7mdetWWAeLGMiLfeJgRqlLM7YqOVSKrkmfrQid1Sue677q.jpg

Мероприятие подчеркнуло важность сохранения памяти о героизме предков и воспитывало у молодёжи чувство патриотизма и гордости за прошлое своей страны.

сегодня, в 13:22 +1
