Тульский поселок Новая Черепеть стал населенным пунктом воинской доблести

За героизм в боях 1941 года.

В Суворовском районе поселок Новая Черепеть получил почетный знак «Населённый пункт воинской доблести» за героизм защитников в 1941 году.

В церемонии приняли участие представители власти, ветераны и школьники Суворовского района. Исторический памятник передали в районный музей, чтобы будущие поколения могли помнить подвиг защитников региона.

Генерал-майор ФСБ Владимир Лебедев провел для школьников урок мужества, подробно рассказав о жестоких боях у железнодорожной станции Черепеть, где бойцы 156-го полка и истребительные батальоны ценой огромных усилий сдерживали натиск врага.

Мероприятие подчеркнуло важность сохранения памяти о героизме предков и воспитывало у молодёжи чувство патриотизма и гордости за прошлое своей страны.