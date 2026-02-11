Тула и Москва укрепят туристическое сотрудничество: подписано пятилетнее соглашение

Министерство культуры и туризма Тульской области и Комитет по туризму Москвы подписали соглашение о развитии межрегионального туристического взаимодействия. Документ, рассчитанный на пять лет с возможностью автоматической пролонгации, призван значительно увеличить туристический обмен между столицей и регионом.

Стороны договорились совместно развивать деловой, молодёжный, семейный и социальный туризм. В рамках сотрудничества будут запущены новые объединённые маршруты, организованы межрегиональные мероприятия и обмен туристическими группами. Также запланировано взаимодействие в сфере госрегулирования отрасли и совместное продвижение туристического потенциала на международном уровне.

Особое внимание уделено цифровизации: туристические продукты Тульской области интегрируют в единую платформу RUSSPASS. Это упростит планирование поездок и сделает путешествия в регион более удобными для гостей.

