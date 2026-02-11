При поддержке «Единой России» в зону СВО отправился гуманитарный груз из Алексина

По поручению губернатора Тульской области очередную собранную алексинцами партию гуманитарной поддержки российских военнослужащих отправили в зону специальной военной операции. Состав груза — грузовые машины со стройматериалами и необходимым оборудованием, теплыми вещами, маскировочными сетями, окопными свечами, тепловыми пушками, консервами и солениями, сухими супами, сухофруктами, сладостями, детскими письмами и многим другим.

В погрузке приняли участие: сенатор РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев, депутат Тульской областной Думы Анатолий Симонов, глава Алексина Эдуард Эксаренко, депутаты городского Собрания, представители комитетов территориального общественного самоуправления, общественных и ветеранских организаций, правоохранительных органов, ветераны специальной военной операции, а также действующие военнослужащие.

«Я уже не в первый раз принимаю участие в отправке алексинцами помощи на фронт. Огромное спасибо всем, кто не остается равнодушным. Хочу обратиться к присутствующим военнослужащим. Мы гордимся вами! Мы молимся за вас каждый день. Мы верим в вас и точно знаем, что вы обязательно вернетесь домой с победой, в которой никто не сомневается. Сегодня на фронте нисколько не легче, чем в сорок первом… Но как и тогда, здесь, в тылу, люди собирают посылки на фронт, плетут сети, делают окопные свечи, вяжут носки. Каждый вносит посильный вклад в грядущую победу», — сказал сенатор.

Николай Воробьёв подчеркнул важность поддержки бойцов и их семей, а также сообщил о планах отправки большой колонны с посылками к празднику для всех воинских подразделений, где служат жители Тульской области:

«Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев делает очень многое для того, чтобы поддерживать наших бойцов на передовой, поддерживать их семьи. По инициативе Дмитрия Вячеславовича сейчас готовится отправка в зону СВО большой колонны с посылками к празднику во все воинские подразделения, где служат жители Тульской области. Словом, мы делаем все возможное, чтобы вам, ребята, было легче защищать нашу страну», — обратился сенатор к военнослужащим.

По уже сложившейся традиции перед отправкой все посылки, а также транспорт благословил на дальнюю дорогу благочинный церквей Алексинского округа Михаил Никитин.

В рамках народной программы, а также партийного проекта «Своих не бросаем» региональное отделение «Единой России» особое внимание уделяет поддержке военнослужащих и их семей. Представители партии систематически отправляют гуманитарные грузы в зону специальной военной операции, адресно навещают и оказывают помощь родным и близким бойцов.

По инициативе губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича Миляева в регионе выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки, а также реализуется масштабный проект «Герой71» более чем с 15 направлениями деятельности.