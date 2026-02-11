За год туляки пытались пронести в суды более 800 запрещенных предметов

Фото УФССП по Тульской области.

Судебные приставы Тульской области пресекли попытки пронести запрещённые предметы в здания судов. С начала 2026 года зафиксировано три инцидента.

63-летний гражданин 1963 года рождения пришёл в судебный участок № 37 Одоевского района. Несмотря на предупреждение, у него был обнаружен мультитул. 24-летний парень попытался пронести складной нож в Пролетарский районный суд г. Тулы. Чуть позже 48-летний мужчина пытался проникнуть в тот же суд с мультитулом.

Нарушителей привлекли к административной ответственности.

За 2025 год приставы пресекли более 800 попыток пронести в здания судов холодное оружие, боеприпасы и шокеры.