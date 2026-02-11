«Пулю вытащили, зашили, выходили»: тульские бойцы спасли в зоне СВО раненного в живот котенка

Его подобрали во время штурма позиции.

Фото ОНФ Тульской области.

Тульские артиллеристы Запорожского направления прислали фотографию маленького пушистого бойца — кота по кличке Шмель. Солдаты подобрали раненого котенка прямо во время боя: у него было тяжелое пулевое ранение в брюшко.

«Вытащили, зашили, выходили. И он снова в строю. Шмель — кот боевой: всегда встречает ребят после заданий, первым выходит навстречу, будто пересчитывает всех по взглядам», — рассказали волонтеры регионального ОНФ.

Теперь ребята называют его своим талисманом удачи. Есть у котенка традиция: перед любым рейдом он непременно карабкается на ящик с боеприпасами и сидит там до последней секунды, будто благословляя отъезжающих. Бойцы смеются, что техника без одобрения Шмеля не заведется.

«А ночью Шмель спит по очереди у каждого — будто понимает, кому сегодня нужнее тепло», — добавили в ОНФ.

Волонтеры передали артиллеристам маскировочные сетки.