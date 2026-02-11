  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Пулю вытащили, зашили, выходили»: тульские бойцы спасли в зоне СВО раненного в живот котенка - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Пулю вытащили, зашили, выходили»: тульские бойцы спасли в зоне СВО раненного в живот котенка

Его подобрали во время штурма позиции.

«Пулю вытащили, зашили, выходили»: тульские бойцы спасли в зоне СВО раненного в живот котенка
Фото ОНФ Тульской области.

Тульские артиллеристы Запорожского направления прислали фотографию маленького пушистого бойца — кота по кличке Шмель. Солдаты подобрали раненого котенка прямо во время боя: у него было тяжелое пулевое ранение в брюшко.

«Вытащили, зашили, выходили. И он снова в строю. Шмель — кот боевой: всегда встречает ребят после заданий, первым выходит навстречу, будто пересчитывает всех по взглядам», — рассказали волонтеры регионального ОНФ. 

Теперь ребята называют его своим талисманом удачи. Есть у котенка традиция: перед любым рейдом он непременно карабкается на ящик с боеприпасами и сидит там до последней секунды, будто благословляя отъезжающих. Бойцы смеются, что техника без одобрения Шмеля не заведется.

«А ночью Шмель спит по очереди у каждого — будто понимает, кому сегодня нужнее тепло», — добавили в ОНФ. 

Волонтеры передали артиллеристам маскировочные сетки. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:31 +4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ОНФ СВО котенок
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
сегодня, в 07:19, 50 1900 -21
Погода в Туле 11 февраля: небольшой морозец и пониженное давление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 февраля: небольшой морозец и пониженное давление
сегодня, в 07:00, 51 1103 1
Тульский стилист Рогов перестал вести «Модный приговор» после скандала в Куршевеле
Жизнь Тулы и области
Тульский стилист Рогов перестал вести «Модный приговор» после скандала в Куршевеле
сегодня, в 12:03, 46 1867 -2
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
Жизнь Тулы и области
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
сегодня, в 09:27, 41 2674 9

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Компания «Полипласт Новомосковск» и общественная организация «Экологическая защита» провели очередной этап игры «Час Земли»
Компания «Полипласт Новомосковск» и общественная организация «Экологическая защита» провели очередной этап игры «Час Земли»
В Тульской области стартует «Большая демографическая неделя»
В Тульской области стартует «Большая демографическая неделя»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.