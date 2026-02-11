  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области стартует «Большая демографическая неделя» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области стартует «Большая демографическая неделя»

Эксперты обсудят дополнительные меры поддержки семей.

В Тульской области стартует «Большая демографическая неделя»
Фото правительства Тульской области.

В Тульской области до 15 февраля пройдет «Большая демографическая неделя». Представители власти, муниципалитетов и общественники соберутся вместе с экспертами Агентства стратегических инициатив (АСИ), чтобы обсудить новые меры поддержки семей и рождение детей.

В рамках мероприятия пройдут встречи, лекции и дни открытых дверей для семей и молодых пар. Центральным событием станет проектно-аналитическая сессия, на которой заместители председателя правительства и специалисты обсудят, как улучшить демографическую политику региона.

Эксперты АСИ предложили дополнительные меры поддержки семей, основанные на опыте других регионов. Особенное внимание уделят вопросам воспитания здоровых семейных ценностей, защиты материнства и детства, а также проблемам многодетных семей.

«Мы ценим сотрудничество с Тульской областью в сфере семейной политики. В регионе есть интересные программы по поддержке семей, внедряются новые меры, такие как миллион рублей при рождении второго ребенка до 25 лет или третьего — до 28 лет. По итогам планируем выйти на план конкретных и ощутимых для людей решений, чтобы в каждой тульской семье мог появиться еще один ребенок и семейное счастье», — отметил директор Дивизиона семьи и демографии АСИ Григорий Сайфуллин. 

Итоги работы представят на Совете при губернаторе Тульской области. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:04 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
демография семья
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
сегодня, в 07:19, 50 1900 -21
Погода в Туле 11 февраля: небольшой морозец и пониженное давление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 февраля: небольшой морозец и пониженное давление
сегодня, в 07:00, 51 1103 1
Тульский стилист Рогов перестал вести «Модный приговор» после скандала в Куршевеле
Жизнь Тулы и области
Тульский стилист Рогов перестал вести «Модный приговор» после скандала в Куршевеле
сегодня, в 12:03, 46 1867 -2
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
Жизнь Тулы и области
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
сегодня, в 09:27, 41 2674 9

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Пулю вытащили, зашили, выходили»: тульские бойцы спасли в зоне СВО раненного в живот котенка
«Пулю вытащили, зашили, выходили»: тульские бойцы спасли в зоне СВО раненного в живот котенка
Тула и Москва укрепят туристическое сотрудничество: подписано пятилетнее соглашение
Тула и Москва укрепят туристическое сотрудничество: подписано пятилетнее соглашение

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.