В Тульской области стартует «Большая демографическая неделя»

В Тульской области до 15 февраля пройдет «Большая демографическая неделя». Представители власти, муниципалитетов и общественники соберутся вместе с экспертами Агентства стратегических инициатив (АСИ), чтобы обсудить новые меры поддержки семей и рождение детей.

В рамках мероприятия пройдут встречи, лекции и дни открытых дверей для семей и молодых пар. Центральным событием станет проектно-аналитическая сессия, на которой заместители председателя правительства и специалисты обсудят, как улучшить демографическую политику региона.

Эксперты АСИ предложили дополнительные меры поддержки семей, основанные на опыте других регионов. Особенное внимание уделят вопросам воспитания здоровых семейных ценностей, защиты материнства и детства, а также проблемам многодетных семей.

«Мы ценим сотрудничество с Тульской областью в сфере семейной политики. В регионе есть интересные программы по поддержке семей, внедряются новые меры, такие как миллион рублей при рождении второго ребенка до 25 лет или третьего — до 28 лет. По итогам планируем выйти на план конкретных и ощутимых для людей решений, чтобы в каждой тульской семье мог появиться еще один ребенок и семейное счастье», — отметил директор Дивизиона семьи и демографии АСИ Григорий Сайфуллин.

Итоги работы представят на Совете при губернаторе Тульской области.