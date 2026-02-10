  1. Моя Слобода
Восемь тульских компаний представляют регион на Международной выставке «Продэкспо-2026» в Москве

Мероприятие объединило более 2000 производителей продуктов питания, напитков и сырья из 37 стран мира, в том числе около 1,5 тысяч российских предприятий.

Восемь тульских компаний представляют регион на Международной выставке «Продэкспо-2026» в Москве
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Коллектив тульских производителей представляет регион на главной продовольственной выставке страны. 

На коллективном региональном стенде, организованном в рамках проекта «Сделано в Тульской области», представлена продукция местных производителей. Гости выставки могут познакомиться с белевской пастилой, крафтовыми мясными деликатесами, чаями, снеками, ароматизированным сахаром-рафинадом и шоколадом из натуральных какао-бобов.

Как отметил заместитель председателя Правительства Тульской области Алексей Степин, поддержка продвижения местных товаров — один из приоритетов региональной власти.

«В рамках национальных проектов „Эффективная и конкурентная экономика“ и „Международная кооперация и экспорт“ производителям оказывается комплексная поддержка, включая организацию участия в крупных выставочных мероприятиях. Это позволяет расширять экспортный потенциал, устанавливать новые деловые связи и повышать узнаваемость брендов Тульской области на межрегиональном и международном уровне», — подчеркнул Алексей Степин.

Деловая программа «Продэкспо» включает переговоры с ритейлерами, мастер-классы, а также конференции, посвящённые вопросам качества и безопасности пищевой продукции, что открывает перед тульскими компаниями дополнительные возможности для развития бизнеса.

сегодня, в 13:55
