Мокрый снег с дождем и гололед: тульские синоптики дали прогноз на неделю

Фото Юлии Александровой.

В Тульской области погода будет определяться влиянием северо-западной периферии антициклона, рассказали синоптики.

Так, 10 февраля будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Есть вероятность появления гололедицы на дорогах. Температура ночью опустится до -22…-17 градусов, днем ожидается -11…-6 градусов.

11 февраля погода начнет меняться: облачно, ночью местами выпадет небольшой снег, днем возможны умеренные осадки (снег, мокрый снег). На дорогах сохраняется гололедица. Ветер усилится до 6-11 м/с, местами до 11-16 м/с. Температура ночью от -12 до -7 градусов, днем от -4 до +1 градусов.

12 февраля продолжатся осадки (мокрый снег, дождь), местами образуется наледь и гололедица. Ветер сохранит южную четверть с порывами до 15 м/с. Температура будет колебаться от -5 до +5 градусов.

13 февраля сохранится облачность и влажная погода с осадками, местами мокрым снегом и дождем. Гололедица на дорогах, местами налипание мокрого снега. Ветер южных направлений с порывами до 15 м/с. Температура от -5 до +5 градусов.