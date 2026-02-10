  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Мокрый снег с дождем и гололед: тульские синоптики дали прогноз на неделю - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Мокрый снег с дождем и гололед: тульские синоптики дали прогноз на неделю

Жителей ждет переменчивая погода.

Мокрый снег с дождем и гололед: тульские синоптики дали прогноз на неделю
Фото Юлии Александровой.

В Тульской области погода будет определяться влиянием северо-западной периферии антициклона, рассказали синоптики. 

Так, 10 февраля будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Есть вероятность появления гололедицы на дорогах. Температура ночью опустится до -22…-17 градусов, днем ожидается -11…-6 градусов.

11 февраля погода начнет меняться: облачно, ночью местами выпадет небольшой снег, днем возможны умеренные осадки (снег, мокрый снег). На дорогах сохраняется гололедица. Ветер усилится до 6-11 м/с, местами до 11-16 м/с. Температура ночью от -12 до -7 градусов, днем от -4 до +1 градусов.

12 февраля продолжатся осадки (мокрый снег, дождь), местами образуется наледь и гололедица. Ветер сохранит южную четверть с порывами до 15 м/с. Температура будет колебаться от -5 до +5 градусов. 

13 февраля сохранится облачность и влажная погода с осадками, местами мокрым снегом и дождем. Гололедица на дорогах, местами налипание мокрого снега. Ветер южных направлений с порывами до 15 м/с. Температура от -5 до +5 градусов. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:15 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
погода синоптики
Наземное метро до Тулы пустят к 2030 году
Жизнь Тулы и области
Наземное метро до Тулы пустят к 2030 году
сегодня, в 11:43, 45 1655 1
Погода в Туле 10 февраля: до 13 градусов мороза и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 февраля: до 13 градусов мороза и без осадков
сегодня, в 07:00, 29 968 3
СМИ: Роскомнадзор с 10 февраля начнет ограничивать работу Telegram
Жизнь Тулы и области
СМИ: Роскомнадзор с 10 февраля начнет ограничивать работу Telegram
сегодня, в 13:32, 27 634 -5
В День всех влюбленных тулякам предлагают признаться в любви… капибаре
Жизнь Тулы и области
В День всех влюбленных тулякам предлагают признаться в любви… капибаре
сегодня, в 09:00, 21 815 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Восемь тульских компаний представляют регион на Международной выставке «Продэкспо-2026» в Москве
Восемь тульских компаний представляют регион на Международной выставке «Продэкспо-2026» в Москве

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.