Башню снесло. Сотрудница «Поленово» заявила о проблемах в музее и стала фигуранткой дела о растрате

На пенсию из полиции Юлия З. ушла в звании майора в 2019 году. Отдыхать на «гражданке» женщина не планировала — устроилась заместителем директора по административно-хозяйственной части в любимом музее-заповеднике «Поленово». Но очарование от работы мечты исчезло довольно быстро: по словам Юлии, в музее царил произвол, молчать о котором она не смогла.

Юлия рассказывает, что несколько лет она тщательно документировала разные странности: от платной парковки на въезде в музей до подозрительных закупок. А потом отправила накопленные материалы в полицию и СК.

Следователи информацию оценили и даже возбудили уголовное дело. Но…по факту кражи водонапорной башни, о существовании которой Юлия, сама ставшая фигуранткой этого дела, и не подозревала.



Юлия З.

Бесплатная аренда кафе и миллионы на парковке

Первый тревожный звоночек, рассказывает Юлия, прозвенел в 2020 году. С ревизией в музей прибыли сотрудники Минкульта РФ, которые обнаружили ряд тех самых странностей, о которых упоминала женщина.

— Составили акт ревизии, но дальше этого дело не сдвинулось, — рассказывает Юлия З. — Ревизоры установили, что служебное помещение музея бесплатно отдали на откуп коммерсанту, который организовал там кафе-буфет. Коммуналку за него оплачивал музей.

Рядом с кафе работала платная автостоянка — доходы от нее не поступали на счет музея.

Также ревизоры отметили сомнительные контракты на «Госзакупках»: например, без конкурса было заключено 11 договоров с единственным поставщиком на работы по расчистке территории музея.

Изучив акт ревизии, Юлия запросила руководство, как и когда они начнут устранять нарушения. По словам женщины, её вопросы проигнорировали.

— Как бывший сотрудник полиции, я не могла мириться с таким положением дел, — продолжает женщина. — Вот и решила фиксировать все, что могло оказаться незаконным и неправильным. Взять хоть парковку: стоимость её росла стремительно и к 2024 году составляла уже 300 рублей за въезд. Работала она с мая по ноябрь, зимой уходили на перерыв.

100 машин по 300 рублей — это 30 000 рублей в день, около миллиона в месяц, в сезон — не менее 4-6 миллионов.

Заработанные средства шли не на благо музея, а кому-то еще. При этом сотрудники «Поленово» частенько лезли в свой кошелёк: у музея не были предусмотрены средства, например, на ремонт унитаза.

Охота в заповеднике и мутные закупки

Следующий звоночек прозвучал в 2022 году, когда, по словам Юлии, местные жители массово стали сообщать сотрудникам музея о подранках. А иногда и о разделанных тушах крупных животных, которые они находили рядом с заповедником.

— Оказывается, каким-то волшебным образом границы охотничьего угодья «Поленовское» проходили прямо по землям музея, — возмущается Юлия. — А это, на минуточку, особо охраняемые природные территории! Руководству об этом сообщали и не раз, но на этом все и закончилось. А охотники как приезжали, так и продолжают сюда приезжать. Немыслимо!

Еще один момент, который насторожил Юлию: музей ежегодно получает бюджетные средства на закупку культурных ценностей. Процесс закупки строго регламентирован, но в нескольких случаях на регламент, кажется, закрыли глаза.

— С 2021 по 2023 год я обнаружила «интересные» закупки на нехилую сумму почти в 10 миллионов рублей, — говорит Юлия.

— Поставщиками в них выступили люди, близкие к руководству музея.

Скажите на милость, откуда у них появились записки, фотографии, личные вещи семьи Поленовых? Реализовывали ли сотрудники музея вещи, доставшиеся им по наследству, сами себе? На этот вопрос должны ответить компетентные органы.

Юбилей директора и визит ОМОНа

Чашу терпения Юлии переполнил эпизод с организацией юбилея директора музея. По словам женщины, она обнаружила, что часть пригласительных на закрытое мероприятие, запланированное на 13 июля, могла быть напечатана за счет бюджетных средств.

— Сумма небольшая — 42 тысячи рублей, но сама такая возможность возмутительна, — негодует Юлия. — Эту цифру предложили растворить в общем счете и тихо-мирно получить заказ от типографии. Ради юбилея, кстати, музей закрыли для простых смертных — под предлогом проведения Попечительского совета. Но по факту там был банкет. Ведь на каждое заседание положен протокол с повесткой дня — на 12 июля 2025 года протокол отсутствует. А 13 июля время работы музея сократили и продолжили празднование — в «Шахтере». Вот после этого момента я и начала сигнализировать правоохранителям о беспределе.

Итог у этой истории, наверное, предсказуем: 4 февраля в мою квартиру вломился ОМОН.

Изъяли технику, провели обыск. Потом отвезли в отдел СК, где уведомили, что я иду свидетелем по делу о растрате: якобы из музея украдена башня 1962 года постройки.

Юлия, которая понятия не имела, что на балансе музея числится какая-то таинственная башня, уверена, что совсем скоро будет обвинена в её исчезновении.

По словам бывшей полицейской, это делается для того, чтобы закрыть ей рот и не привлекать внимание прессы к делам «Поленово».

— Мне тактично намекнули, чтобы я послушно «повесила» на себя растрату и отделалась условкой, — завершает Юлия. — Я на такое не пойду. Если я в чем-то виновата, то находите доказательства и судите. А лучше — проведите нормальную ревизию в «Поленово», пока объект федерального значения не исчез с лица земли! Мне скрывать нечего, я верю, что у закона в нашей стране еще есть сила и что я смогу добиться объективного расследования всей этой истории.