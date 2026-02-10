  1. Моя Слобода
Кластер «Октава» приглашает туляков на «Книжные знакомства»

Тематическое мероприятие, посвященное Дню всех влюблённых, состоится 14 февраля.

Фото Виктории Толмачевой, предоставлено пресс-службой кластера «Октава»

«Книжные знакомства» — совместный проект кластера «Октава», проекта «Книги на Октаве», сервиса «VK Знакомства» и издательской группы «Альпина». Мероприятие объединит формат быстрых свиданий, разговоры о книгах и живое общение в камерной и дружелюбной атмосфере.

Это вечер для тех, кто влюблен в книги и верит, что общие читательские интересы могут стать началом дружбы, сотрудничества или романтической истории. Формат события – серия коротких знакомств: каждые три минуты участники меняют собеседника и обсуждают любимых авторов, важные книги, которые зацепили и истории, к которым хочется возвращаться.

Вечер откроет открытая встреча с писательницей, автором романа «Bookship. Последний книжный магазин во Вселенной», ведущим редактором издательства «Абрикобукс» и соорганизатором проекта «Букхоппинг — прогулки по независимым книжным Москвы» Марией Закрученко.

Вместе с модератором встречи она поговорит о книгах как среде жизни, о книжных знакомствах, редакторской работе, городских книжных пространствах и о том, почему именно книги так часто становятся точкой соприкосновения между людьми.

Мероприятие пройдёт в субботу, 14 февраля, начало в 18.00. Адрес: Центральный переулок, д. 18, 2 этаж. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Регистрация тут.

 

сегодня, в 19:43 0
